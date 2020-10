Please join this Microsoft and NetApp webinar session where you will learn more about #WindowsVirtualDesktop (#WVD) deployment utilizing NetApp Virtual Desktop Services (VDS) in #Azure. It’s at on November 18th at 14:00 – 15:00 (GMT+02:00).

Sing up here: https://info.microsoft.com/WE-AzureMig-WBNR-FY21-11Nov-18-WindowsVirtualDesktopMicrosoftandNetApp-SRDEM43669_LP01Registration-ForminBody.html?_lrsc=c66b59c3-a24a-495c-8665-16d26b83f4e8