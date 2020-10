Jason Samuel (@_jasonsamuel) explains how you can use Windows Hello FIDO2 capability with web browsers, Microsoft #WindowsVirtualDesktop (#WVD), Teams, and native Windows apps for passwordless logins using your fingerprint or face#

Read it here: https://www.jasonsamuel.com/2020/10/13/using-windows-hello-fido2-capability-with-web-browsers-microsoft-wvd-teams-and-native-windows-apps-for-passwordless-logins-using-your-fingerprint-or-face/