Microsoft Meets Community recording

Recently we had the Microsoft Meeting Community event for WVD and you can watch the recording now: http://emails.microsoft.com/ol/j0hQcM3HKFxQsRonvqu-E4y-x2eNLM_96ugoRLqrhJhsjh8rP_zdN0WixZ4DT8tkNrDJRw8DFJllnVweHumRIdAG6fsAWwe3UT-ijajZZ4hCP6Z8yMlB8qGmym8WpduW3F_DBAkbSXUxPF7NO-550WywdpMrWgCMyW7MaNR7xHBf1ORC04q_b7LpvTXm/jUBZeMPOIllNoVdlsbPWJ7_okSGOdZb67_J-Bvqp28Eq3Fp4c-_Kd1Pqj9pCCIAzceCRD00RBoRu0glfVembeIVYtP1JBk3tXS36jrXTa9AcJOUliZg2ubugy3MMpdOLlgGdT0QLWSw9MVHJP5tz1WSyY8J7e1Km2CyUEdICznoq0JlSh8D9LfWx9nKp-RnL5TaGMV0z9s6P4nyxBZp4lMQOuVVq618rIu_16jGax7EpljY8pLUm3E82yft2I_Zr7x6EYSX5ooLzW9d6Tb7vlfvYrNQjYBcD2oEcfz6APW6LC7quKRdoxh7drDAbGChHKAFTJuYEuxGc5GFje8Eefy2dygRz9lkW24pg69v84wG0YELHCRr1kkOjmQ2HcdQAz0a4nuh56R7aaRrv28FtZX2PA9j5mn20TJzjjEo8acobBPEoDrKmy_Pk1NdttwrnO2qO_f2BDSkgPLw5kYPOq-CY-dGDg37jqmpnhyZNKj5c8zb7WZymIgUB1r2Pjc-LjJKL7k81tUdhKSk0nRb2KrkHomzkDsqw9WGTWnv7zZO2qjXyckbE8AHI7kjZXq0ElyvjP62QD6vpkq0N1yjKNVjtLQ,,
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